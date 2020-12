Pizza burro salmone e caviale

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 11:00

Le Prugne della California

150 g burro della Normandia, 120 g ventresca di salmone dalle Isole Faroe, 10 g disidratto di pesto, 10 g disidratato di olive nere, 10 g disidratato di paprika affumicataPer l’impasto: 135 ml acqua, 180 g di farina tipo 0, 7 g sale, 0,5 g lievitoLievitazione: 12 oreCottura: 15 minutiper l’impasto sciogliamo il lievito nell’acqua, e andiamo ad inserire l’acqua un po’ alla volta nella farina, una volta che ha preso forma il nostro impasto lo facciamo lievitare per 8 ore in una madia di legno o in un’insalatiera con un canovaccio umido, poi prendiamo il nostro impasto e andiamo a formare il panetto che ha cambiato di consistenza, lo facciamo riposare per altre 4 ore per poi andarlo a lavorare. Prendiamo il burro, prendiamo un ruotino di diametro 28, spennelliamo sulla base burro sale e pepe, stendiamo il nostro panetto, poggiamolo e diamo una spennellata di burro della Normandia. Inforniamo per 6 minuti circa, togliamo dal forno, capovolgiamo e facciamo ricuocere. Una volta raggiunta la cottura perfetta dopo 15 minuti circa, sempre dando un’occhiata, togliamo dal forno, tagliamo la pizza a fettine molto piccole (8) e andiamo a mettere del burro e fettine molto sottili di salmone.