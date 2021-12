Con questo spirito, lo chef Valerio Braschi del ristorante 1978 di Roma, entrato quest’anno nella prestigiosa guida Michelin, e il più giovane vincitore della storia di Masterchef, ha creato con WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio per la cucina, tre inedite portate che conservano inalterati i sapori tipici della tradizione Italiana ma in forme e abbinamenti freschi e innovativi

Pizza della vigilia di Natale

Ingredienti

Per la pizza bianca:

500 g di acqua

700 g di farina 0

5 g di lievito fresco

10 g di sale

20 ml di olio extravergine



Per il topping:

5 capesante

10 gamberi rossi

300 g di filetto di merluzzo abbattuto.

5 porcini

300 ml di yogurt greco

Olio extravergine qb

2 cipollotti bianchi

1 cucchiaino di senape di digione

Salsa worchester qualche goccia

Sale e pepe qb



PREPARAZIONE

Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida, aggiungere la farina e lavorare il tutto in planetaria con il Gancio per circa 30 minuti. Successivamente aggiungere il sale e l’olio extravergine e mescolare per altri 5 minuti.

Lasciare lievitare l’impasto per circa 2 ore.

Successivamente stenderlo molto sottile in una teglia precedentemente oliata e cuocerlo a 220° per 10 minuti.



Sbollentare le bietole in acqua salata, raffreddarle in acqua e ghiaccio e frullarle ottenendo una crema, infine condirla con sale e pepe. Riporre la crema in freezer e ogni 20 minuti grattarla con una forchetta ottenendo una granita simile a della neve di bietola.



Tagliare a sashimi le capesante, il merluzzo e a metà i gamberi rossi, condendoli con olio extravergine, sale pepe.



Preparare una salsa di yogurt greco mescolandolo assieme a dell’olio extravergine, sale, pepe, senape di digione, salsa worchester e cipollotto tritato fine. Tagliare i porcini sottilissimi a lamelle.



Impiattare il tutto sulla pizza bianca croccante.

