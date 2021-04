Pubblicato il 19 aprile 2021 | 11:04

Volevo fare un panino al pomodoro

500 g farina 00

17 g lievito

250 g acqua

80 g olio

12,5 g sale

pomodori San Marzano

zucchero a velo

fondo di manzo

buccia di arancio e limone

aglio

maggiorana, basilico, prezzemolo e timo

aglio

panna

Sciogliere il lievito nell’ acqua. Aggiungere la farina e impastare. Aggiungere l’olio e il sale. Stendere fino e spalmare sopra i pomodori secchi tritati, capperi e olive. Arroto lare e tagliare. Cuocere a 210° per 5 minuti e poi a 180° per 10 minuti.Poi, una volta freddo, tagliare a metà e tostare in forno tipo fresella.Tagliare a metà i pomodori San Marzano e farli confit con il fondo bruno fatto in precedenza con manzo, buccia di arancio e limone, sale, aglio, zucchero a velo, maggiorana, basilico, prezzemolo e timo.Cuocere a 150° per 15 minuti.Una volta freddi, levare gli aromi e chiudere in sottovuoto col succo di cottura per 1 giorno.Poi mettere il succo di cottura in una pentola, farlo ridurre fino a diventare una salsa e ripassarci di nuovo i pomodori.Sbianchire l’aglio 3 volte in acqua bollente, poi cuocere con la panna e infine frullare.Comporre con composto da metà pane, salsa d’ aglio, concassé di cetriolo e il pomodoro passato in forno o sulla brace e appoggiato sul pane. Insalatina aromatica (con diversi tipi di spezie, più aromatica possibile) sopra a completare il piatto.