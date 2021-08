Ingredienti per 4 persone

1 kg dentice

4 cucchiaini di curcuma

1 patata

1 cipolla

Sale e pepe

4 peperoni friggitelli

1 peperone rosso

Olio evo

Dentice con salsa di curcuma e peperoni

Procedimento

Pulite il pesce e ricavatene 4 tranci. Cuocete il peperone rosso con mezza cipolla fino che ben cotto e pronto da essere frullato. Condite i peperoni friggitelli con olio, sale e pepe e cuoceteli per circa 20 minuti in forrno. Per la salsa alla curcuma: in una casseruola rosolate il olio la patata tagliata a cubetti e la mezza cipolla, aggiungete dell’acqua, sale e pepe e fate cuocere bene. Aggiungete la curcuma e frullate il tutto. Condite il dentice e cuocetelo in padella da un solo lato a fuoco vivace per circa 3 minuti , finite la cottura in forno pr circa 5 minuti. Impiattate disponendo un po' di salsa alla curcuma sul piatto, adagiatevi sopra il pesce decorate con i peperoni e per completare un filo di olio evo.