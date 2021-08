Ingredienti:

125 g di Rana Pescatrice

Bagna cauda

Broccolo romano

Finocchio

Fave

Carota

Ravanello

Radicchio tardivo

Indivia

Carciofo

Rape

Pescatrice, bagna cauda fermentata e bouquet di verdure

Ingredienti per la Bagna cauda:

60 g Aglio nero

150 g acciuga sottolio scolata

100 g burro

115 g miso bianca

100 g olio oliva

Procedimento, fase 1:

Cottura della pescatrice. Mettere il filetto di pescatrice in un sacchetto sottovuoto 15 min a 50°. Raffredare con ghiaccio, porzionare e stoccare. Al momento dell’utilizzo rigenerare, passare in padella con noce di burro sapido con spicchio d’aglio in camicia e erbe aromatiche rosolando bene il medaglione.

Procedimento, fase 2:

Preparazione della bagna cauda. Stufare l’acciuga, aglio nero e burro, una volta stufati mettere il composto in un hott mix e aggiungere il miso e l’olio. Il composto deve essere omogenizzato. Una volta pronto incorporare la panna a mano. Servire a temperatura ambiente.

Procedimento, fase 3:

Verdure tutte in tagli diversi, passare anch’esse in padella con olio evo una piccola noce di burro e le insalate ungerle con olio e sale.