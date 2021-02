Pubblicato il 03 febbraio 2021 | 11:07

Astice blu all’insalata, broccoli e bufala

2 astici blu vivi da 500/600 g

2 broccoli baresi

250 g di formaggio di bufala fresco

2 scalogni

100 g di prezzemolo

1 bottiglia di vino bianco

Pepe nero in grani

Sale

Olio extravergine d’oliva

Mettere a bollire una pentola del diametro di almeno 20 cm con il pepe in grani, mezza bottiglia di vino bianco, il prezzemolo e gli scalogni.Nel frattempo privare gli astici delle chele e legarli assieme con dello spago da cucina.Appena l’acqua bolle immergere le chele e lasciarle cuocere per 6 minuti dopodiché, cuocere i corpi per 4 minuti.Decorticare il tutto a caldo con l’aiuto di forbici. Tenere da parte a temperatura ambiente.Per i broccoli tagliare le cimette più piccole e sbollentarle in acqua salata fino a cottura desiderata (circa 4 minuti) e poi raffreddare in acqua e ghiaccio. Il restante dei broccoli, stracuocerli e poi frullarli a caldo aggiungendo olio a filo fino ad ottenere una purea ben liscia.Infine stemperare con l’aiuto di una frusta il formaggio di bufala rendendolo liscio come una crema. Impiattare a proprio piacimento.