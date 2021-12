INGREDIENTI (per 20 persone):

500 g astice

50 g purea patate

3 pz patate zafferano

3 pz chips di patate viola

50 pz tartare astice cotto

50 g verdure a brunoise

q.b salsa provola

q.b maionese astice

q.b sferificazione provola

q.b polvere di cipolla bruciata

3 pz chips pasta filo

Astice patate e provola

1 kg teste di astici150 g olio oliva10 g vino bianco300 g sedano 300 g carota 200 g cipolla bianca50 g aglio400 ml vino bianco1000 ml fumetto di pesce10 grani di pepe biancorametto di timofoglio d’allorocucchiaio concentrato pomodoro200 g pomodorino fresco250 g burro dolce150 g basilico100 g prezzemolo1/2 buccia di un limone700 g acqua2 pz zafferano in busta5 g sale150 g patate lesse sbucciate1 pz buste di zafferano50 g latte70 g burro5 g sale600 g panna300 g provolaq.b sale10 pz patate violaq.b sale10 lt acqua3 pz carota3 pz costolette di sedano2 pz cipolla biancaq.b cardamomoq.b chiodi di garofanoq.b semi di finocchioq.b pepe biancoq.b gambi di prezzemoloq.b buccia di limoneq.b zenzero50 g carote50 g zucchine50 g cipolla marinata all’aceto di lamponi50 g sedano50 g asparagiq.b saleq.b aceto di meleq.b olio extravergine10 g maionese di astice20 g tartare di astice20 g verdurine a brunoiseq.b dragoncelloq.b saleq.b olio extravergine45 g Bisque astice1 pz uovo175 g olio di semi5 goccie di tabasco5 goccie di worchester sauce5 goccie cognacq.b sale(Bagnetto preparare 24 ore prima):600 g acqua5 g calcioPER LA SFERIFICAZIONE di soluzione di provola:100 g latte di provola200 g acqua1,8 g alginatoCuocere la coda dell’astice nel court-boullion per 40 secondi. Cuocere le chele di astice 5 minuti, raffreddare all’aria, delicatamente estrarre la coda di astice, pareggiare e arrotolare con la pellicola da semi congelato tagliare a fette rigenerare con carta bagnata sotto la salamandra oppure in forno per 30 secondi, condire con olio e salePelare le patate, sbollentare in acqua e zafferano per 10 minuti, conservare in acqua di cottura freddaBollire, pelare e schiacciare le patate, aggiungere a caldo burro fuso e latte caldo aromatizzato allo zafferano, setacciare il tutto e aggiustare di sale. Conservare in sac a pocheMontare l’uovo con l’olio a filo, aggiungere tutti gli ingredienti e infine la bisque ridotta

PER LA FONDUTA

Ridurre la panna a metà, aggiungere la provola in infusione per 1 ora, frullare il tutto a 65°C al bimby per 10 minuti, passare all’etamina e se risulta molto morbida aggiustare con xantana



PER LA CIPS DI PATATE VIOLA

Bollire le patate viola con la buccia, pelare e abbattere. Grattugiare con la microplane sul silmpat formando un tappetino di spessore 0,3 cm. Cuocere a 100°C per 60 minuti a secco ventola a 2



PER DISCHI DI PASTA FILO

Coppare la pasta filo con uno stampino di diametro di 3 cm, unire due dischi con burro fuso e cuocere tra due silpat a 160° x 6 minuti



PER LA TARTARE DI ASTICE E VERDURINE

Battere a coltello le chele, condire con tutti gli ingredienti



PER LA POLVERE DI CIPOLLA

Tagliare le cipolle bianche a julienne, bruciare in forno fino a quando diventano nere e frullare a freddo



PER LA SFERIFICAZIONE DI PROVOLA

Unire gli ingredienti e frullare con il mini pimer, con la pipetta formare delle sfere nel bagnetto, scolarle dopo un minuto e conservare nel latte di provola

