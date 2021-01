Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 11:00

C’era una volta una trota - foto Daniel Töchterle

200 g trota fresca

80 g uova di trota

500 ml Gewürztraminer

1 kg carcasse di trota

300 g burro demi sel

100 g porro

pelle di trota

olio all’aneto

250 ml olio di semi di vinacciolo

150 g aneto fresco

fiori di stagione

Tartarizzare i filetti di trota e affumicare a freddo per circa 5 minuti con rami di di melo. Condire con sale e olio di semi di vinacciolo e suddividere in porzioni da 50 g l´una.Tostare le carcasse di trota in una padella antiaderente. in una casseruola rosolare il porro tagliato a julienne ed in seguito aggiungere le carcasse. Far insaporire per qualche minut e coprire con acqua e ghiaccio. Far ridurre per circa 2 ore a fuoco basso. Una volta ridotto aggiungere il Gewürztraminer e montare con il burro demisel.Rimuovere il grasso in eccesso dalla pelle di trota con láiuto di una spatola. Stendere le pelli tra 2 fogli di carta forno, infornare a 180 gradi per 15 minuti circa, fino a che risulteranno completamente secche.Una volta fredde soffiarle in olio a 220 gradi.Frullare tutti gli ingredienti in un thermomix per 9 minuti, filtrare, porre in un sac a poche e porre in cella frigorifera per 1 notte per far si che le impurità si separino dall´olio.Formare una goccia nel piatto con la tartare di trota, adagiare le uova e la pelle croccante su di essa, decorare con i fiori di stagione ed ultimare il piatto versando la salsa nel piatto con qualche goccia di olio all´aneto.