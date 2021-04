Pubblicato il 24 aprile 2021 | 11:00

Capesante scottate con purea di piselli e menta con olio evo bio Zucchi

er- la loro festa cade il 9 maggio -. Un piatto colorato e ricco di sapori, valorizzato dallZucchi. Un olio che si distingue per il suo profilo aromatico intenso, ideale per profumare zuppe e creme anche fredde.RICETTA12 noci di capesante, 300 g piselli surgelati, 2 cucchiaini limone (la scorza grattugiata), 2 rametti menta, 40 g Olio extravergine di oliva biologico 100% italiano Zucchi, 30 g scalogno, q.b. granella di mandorle, q.b. peperoncino tritato, q.b. sale e pepetagliate lo scalogno a fettine e fatelo appassire con due cucchiai di olio extra vergine di oliva biologico 100% italiano Zucchi. Unite i piselli e 1 bicchiere di acqua. Salate e cuocete coperto per 10 minuti. Frullate i piselli per ottenere una crema liscia e omogenea. Conservatela al caldo. Condite le capesante con un pizzico di pepe, olio extra vergine di oliva biologico 100% italiano Zucchi, peperoncino tritato e due cucchiaini di scorza di limone grattugiata. Lasciatele riposare per 5 minuti. Scaldate una larga padella antiaderente e scottatevi le capesante per 15 secondi per ciascun lato. Salatele. Distribuite la crema di piselli sul piatto, adagiatevi le capesante, cospargete con il condimento rimasto, le foglie di menta e con la granella di mandorle.Oleificio Zucchi nasce nel 1810 come attività artigianale a conduzione familiare dedicata all’estrazione di olio da semi per uso alimentare. Nel corso degli anni, sotto la guida della famiglia Zucchi l’azienda, diventa una realtà industriale e commerciale italiana di primaria importanza nel settore oleario, sia in Italia che all’estero: una presenza internazionale rafforzata nel 2020 con l’apertura di una filiale operativa negli Stati Uniti. Nel 2017 ha dato vita al primo disciplinare di Certificazione di sostenibilità dell’intera filiera dell’olio extravergine da olive (Dto 125), garantita da Csqa.Per informazioni: www.zucchi.com