Pubblicato il 28 marzo 2021 | 11:06

Cappesante arrostite su crema di piselli

I

8 grosse cappesante già pulite

1 kg di piselli freschi

fogli d'oro zecchino

30 gr di cipolla

50 gr di olio evo

piccoli germogli

sale

pepe

Separate i piselli dalla loro buccia. Lavate le bucce e mettetele in una casseruola con 2 litri di acqua, aggiungete un pizzico di sale. Fate cuocere per 30 minuti. Filtrate il brodo ottenuto e mettetelo da parte. Tritate la cipolla e fatela rosolare in una casseruola con 40 gr di olio, aggiungete i piselli e copriteli con il brodo ottenuto precedentemente. Portate a ebollizione e fate cuocere per ca. 10 minuti e comunque fino a che i piselli siano cotto. Mettete i piselli con il brodo di cottura in un frullatore e frullate fino ad ottenere una crema fine. Passatela al setaccio e sistematela di sale.Ungete una padella antiaderente con il restante olio e ponetevi le cappesante ben asciutte. Fate rosolare poi giratele dall'altro lato. Devono assumere un bel colore di arrostitura, ma rimanere succose al centro. Mettete in un piatto fondo due cappesante, ponete sulla parte superiore di ognuna un pezzetto di foglia d'oro. Mettete nel piatto la crema di piselli e decorate con germogli.