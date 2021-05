Pubblicato il 03 maggio 2021 | 11:04

Cipollata con Granny Smith, crema di robiola di Roccaverano, sgombro marinato al limone e zenzero, gelo di mela

2 filetti di sgombro pulito50 g robiola di Roccaverano Dop 1 kg sale finoBuccia grattugiata di 1 arancio e 1 limone 1 mela verde3 dl di acqua2 dl di vino bianco2 dl aceto di vino bianco90 g di zucchero2 chiodi di garofano2 foglie di alloro30 g olio extravergine di oliva20 g trito di prezzemolo, timo ed erba cipollinaSale e pepeMescolare il sale con la buccia degli agrumi, ricoprire i filetti di sgombro e far marinare 2 ore in frigorifero. Bollire le cipolle per 5 minuti in acqua salata e aromatizzata con vino bianco, aceto, zucchero, chiodi e alloro. Sgocciolarle e tagliarle a spicchietti. Cuocerle 5 minuti in padella antiaderente con un goccio di olio extravergine di oliva, regolando di sale.Mescolare la robiola di Roccaverano con il trito di erbe aromatiche e tenere al fresco. Trascorse le 2 ore lavare sotto acqua corrente i filetti di sgombro, asciugarli e affettarli finemente. Tagliare a julienne la mela verde lavata con la buccia mescolarla alle cipolle raffreddate e con questo composto fare uno zoccolo sul piatto alto ½ cm.Mettere la crema di robiola in una tasca da pasticceria e fare mucchietti sul composto precedente. Ricoprire con lo sgombro affettato condire con un filo di olio extravergine di oliva e guarnire il piatto con foglie di shiso.2 mele Granny Smith1 dl acqua1 ½ sale10 gocce limoneLavare, tagliare a pezzetti la mela con la buccia, unire gli altri ingredienti ed abbattere in un bicchiere del paco jet.Prima di servire il piatto, pacossare per ottenere il gelo da mettere abbondante sullo sgombro.