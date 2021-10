Ingredienti per 10 porzioni



10 filetto di coregone

10 gelatine di carpione

10 lische di coregone fritte

10 pelli soffiate

100 g salsa di mela envy

100 g albume

100 g pane in cassetta frullato

150 g burro

Coregone in “carpione”

5 coregoni interi da 500 g370 g di vino moscato250 g aceto di albicocca250 g acqua40 g sedano verde40 g carota 160 g cipolla Bianca100 g uvetta passa40 g pinoli40 g albicocche secche60 g glucosio8 g agar12 g colla di pescePelli di coregone2 mele envy100 g succo di mela5 lische di coregone300 g olio di semiPreparazioni:Per i filetti di coregone:Squamare ed eviscerare i coregoni, sfilettarli lasciando la lisca perfettamente integra e conservarla (seguire le lische della pancia con il coltello)Ottenuti i 10 filetti, rimuoere la pelle e pararli per ottenere dei rettangoli perfetti.Per la gelatina di carpione:Unire tutti gli ingredienti tranne l’agar e la colla di pesce, portare a bollore e poiFiltrare in un altra pentola. Aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata e l’agar, riportare a bollore e poi colare in stampo rotondo da 10cm diametro e con uno spessore di 1,5 mmPer le pelli di coregone soffiate:Sbianchire le pelli precedentemente priate dale carni in acqua bollente per 1 minuto, scolarle e stenderle su silpat per poi seccarle per una notte.Una volta secche friggerle in olio di semi a 170/180ºc per farle soffiare. Salare solo all’ultimo.Per la salsa di mele envy:Pelare le mele e metterle in un sacchetto sottovuoto, aggiungere il succo di mela e chiudere sottovuoto 100%. Lascarle in osmosi per una notte. Il giorno seguente togliere solo le mele dal sacchetto, rimuovere I semi ed il picciuolo . frullare solo la polpa con il thermomix. Conserare in frigorifero. Scaldare prima dell’uso.Per le lische di coregone:Prendere le lische ottenute in fase di sfilettatura, sisporle ben larghe su una teglia forata e cucinare in forno a apore 100ºc per 12 minuti. Pulirla da un eventuale presenza di polpa e successivamente seccarla in foro a 65ºc per una notte. Giornalmente friggerle in olio di semi a 180ºc per qualche minuto. Farle asciugare su carta forno poi spezzarle a metà e salarle.Finitura e presentazionePassare i rettangoli di coregone nell’albume e poi la parte della schiena sul pane grattuggiato. Cucinare con burro bello caldo solo dalla parte del pane, salare.Disporre al centro del piatto il coregone, adagiarvici sopra un pezzo di gelatina, ½ lisca fritta e un pezzo di pelle croccante. A lato un cucchiaino di salsa di mele

