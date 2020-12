Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 11:05

Filetto di rombo con asparagi e codium - foto Janez Puksic

440 g Filetto di rombo

Aceto di mele

Olio all'aglio

300 g alga Codium

200 g acqua

100 g olio di semi di girasole

18 g albumina

1,5 g xantana

Alga codium

15 asparagi verdi

1 cucchiaino Zucchero

Sale

Acqua

Centrifuga di asparagi

Pepe

Kuzu, 4 g ogni 100 ml di liquido

8 asparagi

Sale

50 g amaranto

Olio extra vergine di oliva

Sale

Espelette

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Le Prugne della California

1. Il rombo: Mettere i filetti in una busta per sottovuoto insieme a olio extra vergine d’oliva eaceto di mele, cuocere per 10 minuti a 54°C.2. Spuma al codium: Frullare l’acqua ed il codium per circa 10 minuti a 90°C. L’ultimo minutoaggiungere l’olio, filtrare e freddare in una boule con ghiaccio. Mixare 300 g della salsa ottenuta con albumina e xantana, mettere in un sifone da mezzo litro con due cariche CREAM.3. Codium essiccato: Lavare il codium e metterlo in essiccatore a 60°C per 12 ore.4. Gli asparagi: Pelare gli asparagi (da 3 cm dalla punta,in poi).Da due di questi ottenere dei nastri, successivamente conditi con olio extra vergine d’oliva, sale e tenere da parte.Lessare le punte dei rimanenti asparagi, avendo cura di tenere da parte gli scarti, in acqua salata bollente con l'aggiunta dello zucchero.5. Salsa di asparagi: Centrifugare gli scarti degli asparagi, filtrare il liquido ottenuto e legarlo con ilkuzu (4g ogni 100ml di liquido) fino ad ottenere la consistenza di una salsa. Condire con il pepe.6. Purea asparagi: Lavare, pelare gli asparagi e sbollentarli in acqua. Metterli in un mixer e frullarefino ad ottenere una purea omogenea. Aggiustare di sale.7. Amaranto soffiato: Friggere l’amaranto in olio extra vergine di oliva, a 190°C, ed asciugare sucarta assorbente. Salare leggermente.8. Polvere di prezzemolo: Mettere il prezzemolo nell’essiccatore per 5 ore. Dopodiché frullarlofinemente e tenere da parte.Distribuire sul piatto la polvere di prezzemolo, l’espellette, la purea e la salsa di asparagi. Adagiarvi sopra il filetto di rombo, precedentemente ricoperto con l’amaranto soffiato. Guarnire il piatto con le punte, i nastri di asparagi e con qualche punto di spuma al codium. Completare il piatto con il codium essiccato