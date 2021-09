Ingredienti per 10 porzioni



20 g gelatina di lamponi

150 g trota lacustre

120 g pane all’aceto nero

840 g trota lacustre

fiori di campo

Lingotto di Mergozzo

(per 45 g)30 g aceto di lamponi20 g zucchero0,5 g agar agar300 g pan carrè100 g aceto balsamico1 g carbone vegetale1gr nero di seppia700 g trota a baffa300 g zucchero200 g sale integraleParare la trota, condire e lasciar marinare per 6 ore. Sciacquare dal sale in eccesso, asciugare e affumicare con gli aghi di cipresso. Lasciar riposare in frigo per un giorno prima di spinare e pulire. Ottenere 10 lingotti da 70 g l’uno dalla baffa di trota affumicata. Dare una forma cilindrica con l’aiuto di una pellicola, riposare un’altro giorno in frigo.Per la gelatina di lamponi unire tuti gli ingredienti e portare a bollore. Stendere il composto su una teglia e spaccare con la frusta.Per il pane all’aceto nero eliminare la crosta dal pane. Sciogliere il carbone vegetale nell’aceto e faro assorbire dal pane. Disidratare una notte. Frullare e ridurre in granella.Posare il lingotto al centro del piatto. Formare sul lingotto una striscia di granella di pane nero e gelatina di lamponi. Finire con fiori freschi.

