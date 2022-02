Tessa Gelisio, autrice televisiva e blogger dal cuore green, guidata dal suo amore per l’ambiente, ha preparato il polpo alla cipolla rossa di tropea. Una ricetta dal gusto ricco e intenso che, con l’utilizzo di materie prime a Km Italia e la preparazione in pentola a pressione, rispetta l’ambiente riducendo il consumo di energia e di acqua. Questo piatto è, inoltre, parte del progetto “Menù Consapevole” di Lagostina, nato per promuovere e diffondere pratiche ecosostenibili in cucina.

L’amore, insomma, ha mille forme e ognuna può trovare il suo risvolto in cucina: passionale, cortese e/o ideale è un sentimento che va nutrito e a farlo con gusto non si sbaglia mai. Per questo Lagostina renderà disponibili a tutti le 3 ricette sui canali social e anche uno speciale sconto sugli strumenti utili a realizzarli sul proprio e-shop con il codice LOVE25.

Polpo alla rossa di Tropea

Ingredienti

(kg 1,2/1,5) Polpo (decongelato)

Acqua 500 ml

2 spicchi Aglio

500g cipolla di Tropea

100 ml vino rosso

6 grani pepe nero

2 foglie alloro

Olio Evo

Sale

Origano secco



Preparazione

Se il polpo non è pulito procedere in questo modo: aprire la sacca, svuotarla, eliminare anche occhi e bocca;

Tagliare il polpo a pezzi grossolani;

Rosolare in olio evo i due spicchi di aglio con i grani di pepe;

Aggiungere il polpo a pezzi e farlo dorare;

Unire le cipolle tagliate a rondelle e l’alloro;

Sfumare col vino rosso;

Versare l’acqua;

Salare;

Chiudere la pentola e metterla alla massima potenza, dall’inizio del sibilo ridurre la potenza e

cuocere per 15 minuti;

A fine cottura far sfiatare con cautela e rimuovere il coperchio;

Controllare la cottura e, se serve, far asciugare il liquido in eccesso;

Servire il polpo con una spolverata di origano ed un filo d’olio extra vergine d’oliva;



N.B. Per il polpo fresco pulirlo come specificato in ricetta, tagliarlo a pezzi e poi congelarlo, in modo da intenerire le fibre, per cuocerlo direttamente congelato prolungare la cottura di 10 minuti circa)

