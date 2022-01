Ingredienti per 4 persone

Polpo 1 da 500 gr

Ceci di Mandas 200 gr

Zafferano 1 bustina

Prezzemolo riccio 2 rametti

Alloro 4 foglie

Olio, sale, pepe q.b.

Timo 1 rametto

Sedano 1 coste

Carota 2

Cipolle 2

Teste di calamaro 200 gr

Aceto balsamico giovane 50 ml

Acqua 40 ml

Olio Evo 10 ml

Peperoncino fresco 30 gr

Polpo arrostito al balsamico di calamaro e ceci profumati allo zafferano ed erbe

Procedimento

Lavare e pulire il polpo. Congelarlo.

Metterlo a bollire in acqua fredda salata con 1 costa di sedano,1 carota e 1cipolla.

Come comincia a bollire continuare la cottura per 20/25 minuti.

Assicurarsi che sia cotto, spegnere il fuoco e lasciare raffreddare nella sua acqua.

Tagliarlo a pezzi

Mettere il giorno prima i ceci in ammollo in acqua fredda con alcune foglie di alloro.

Scolare l’acqua.

In un tegame con olio, mettere un trito di sedano, carota e cipolla.

Far dorare, aggiungere i ceci, lo zafferano e cuocere con 1 lt di acqua a fuoco medio

(la cottura può variare a seconda dei ceci, da 25 a 35 minuti)

A fine cottura correggere di sale e pepe frullare, passare a setaccio e mettere il composto a raffreddare in una teglia bassa ricoperta di carta forno sinche non risulterà compatto.

Per il Balsamico di calamaro:

prendere le teste di calamaro e metterle in un pentolino con il balsamico giovane, l'acqua, l'olio e il peperoncino fresco tutto pesato a fiamma bassa far sobbollire per 30 minuti, far raffreddare, filtrare e tenere da parte.

Prendere i pezzi di polpo e farli dorare su una griglia in ferro rigata,

passarli in padella con olio, far rosolare con il balsamico di calamaro precedentemente preparato e continuare la cottura sino a che non si ottenga una buona caramellatura.

Impiattare mettendo in ordine sparso il polpo nappare con il caramello rimasto in padella e i ceci tagliati a cubetti. Finire con le foglie di prezzemolo riccio.

