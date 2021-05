Pubblicato il 22 maggio 2021 | 11:02

Polpo con vinaigrette di patate, fagiolini e salsa al prezzemolo

1,5 kg polpo mediterraneo 600 g patate100 g cipolla bianca 1,5 l acqua80 g olio d'oliva extravergine30 g aceto di vino bianco2 g sale e pepe400 g fagiolini100 g prezzemolo Cuocere il polpo per 1 ora e mezza a vapore a 100°C.Pulire le patate e la cipolla, tagliarle finemente e cuocerle in acqua. Una volta cotte frullarle unendo metà dell'olio e l'aceto. Aggiustare di sale e pepe.Pulire i fagiolini e cuocerli in acqua salata e raffreddarli in acqua e ghiaccio.Sbollentare le foglie di prezzemolo in acqua leggermente salata, raffreddare in acqua e ghiaccio e frullare aggiungendo la restante parte di olio d'oliva, ottenendo una crema liscia.Rosolare il polpo in padella con un filo d'olio rendendolo leggermente croccante.Stendere al centro del piatto la crema di patate, unire i fagiolini conditi, adagiarvi sopra il polpo e decorare con la salsa al prezzemolo.