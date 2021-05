Pubblicato il 04 maggio 2021 | 11:15

Primavera rosa

I

gambero Rosa di Porto Santo Stefano

finocchio marinato al lime

crumble di mais affumicato

cipollotto di Certaldo ai frutti rossi

rapanello fermentato e dressing ai sapori di Sicilia (gelsi, fragola dell’Etna, mandarino verde dei Peloritani)

utilizzate la polpa del gambero rosa e disponetela a raggio tra due fogli di acetato e battetela leggermente formando un carpaccio, con l’aiuto di un coppapasta circolare formare lo stampo e disporlo al centro del piatto con una leggera marginatura di olio e sale di maldon.In una piccola noia mettere il finocchio tagliato fino a marinate con del succo di lime per 40’.Per il crumble di mais mettere la pannocchia fresca in forno a 220°C per 25 minuti, lasciar raffreddare e con qualche nove di burro leggermente salato omogenizzate, ricuocete in forno a 160°C per 12 minuti e sbriciolate.Tagliate il cipollotto in 4 e cuocere con il succo di frutti rossi sottovuoto a 60*C vapore per 20 minuti.Mettere il rapanello con aceto, acqua e sale sottovuoto e lasciar fermentare 12 ore.Per il dressing frullate le varie tipologie di frutta e addensate.