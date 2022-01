Ingredienti (per 6 persone):

1 rana pescatrice da 2kg

6 finocchi

1 kg di peperoni

12 cipollotti



Spellare e sfilettare la pescatrice, fare porzioni da 160 g

Cucinarla sui carboni spennellando di tanto in tanto con la salsa yakitori fino a caramellare

Rana pescatrice della Cornovaglia ai carboni, salsa yakitori, finocchi, cipollotti e riduzione di peperoni

200 g mirin110 g miele100 g soia100 g sake5 g succo di zenzero50 g aceto di riso300 g ananas

Mettere tutti gli ingredienti tranne l’aceto di riso in un pentolino e far bollire, versare sull’ananas precedente tagliata a cubetti e fare macerare sottovuoto per 12 ore.

Filtrare, aggiungere l’aceto di riso e far ridurre fino a creare una glassa.



Riduzione peperoni: centrifugare i peperoni,filtrare per poi mettere in un pentolino a ridurre con glucosio. Proporzione di glucosio al peperone 1:10.



Crema di finocchi: cucinare i finocchi in acqua salata bollente fino a stracuocerli, poi pesarli e mettere la metà di panna ed un quarto di burro al peso dei finocchi cotti.mettere al bimbi e cucinare per 10 minuti a 65 gradi velocità 3, poi frullare fino ad avere una crema liscia. Filtrare



Crudo di finocchi: tagliare 2 finocchi sottilissimi alla mandolina e mettere in acqua minerale e ghiaccio



Cucinare i cipollotti sul bbq

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.