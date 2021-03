Pubblicato il 09 marzo 2021 | 11:03

Ricciola caramellata

4 tranci di ricciola da circa 120 g ciascuno

16 fettine sottili di zenzero

4 cucchiai di salsa di soia

4 cucchiai di olio evo

sale

patate

tenerumi (o verdure a foglia larga)

mirin (facoltativo)

Marinare per una decina di minuti i tranci di ricciola con zenzero fresco a fettine sottili e con la salsa di soia, scolare dalla marinata e arrostire i tranci badando di lasciare il centro quasi crudo. Rigirare spesso durante la cottura che è breve, ma va condotta con concentrazione: rispondere al cellulare può risultare fatale, poi non dite che non vi avevamo avvertiti. Se volete dare un tocco esotico, sfumate con mirin.Servire con patate al forno e tenerumi (i germogli della zucchina lunga: se non li trovate prenotate un biglietto aereo per la Sicilia sudorientale, e intanto sostituiteli con biete).