Salmone selvaggio Sockeye affumicato con tortino di quinoa e zucca candita

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 11:05

Salmone selvaggio Sockeye affumicato Foodlab con tortino di quinoa e zucca candita, accompagnato da un guacamole semplificato di avocado

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

La croccantezza della quinoa e il delicato sapore della zucca, con le sue tipiche note dolciastre, sposano alla perfezione le carni morbide e gustose del salmone selvaggio Sockeye affumicato. Un guacamole di avocado a colorare e valorizzare il piatto.È pensata ad hoc per questi mesi autunnali e invernali (la zucca è tipica di questo periodo dell’anno) la ricetta di, lo chef-imprenditore che, insieme ai fratellied, guida, azienda tutta italiana con sede nel cuore della food valley parmense, seleziona con cura, lavora, affumica per poi distribuire nel nostro Paese.Una prelibatezza gourmand semplice da preparare ma molto gustosa e particolarmente sana (il salmone, ricordiamolo, contiene infatti proteine nobili, tutti gli amminoacidi essenziali, le vitamine B e D ed è ricco di grassi Omega-3). Provare per credere.Sciacquare i chicchi di quinoa (per ripulirla dalla saponina, sostanza che la protegge e che risulta amara al palato) e cuocerli secondo le istruzioni riportate solitamente sulla confezione d’acquisto (orientativamente 10-12 minuti). È comunque utile ricordare che per ogni dose di quinoa occorre aggiungere nella pentola di cottura l’equivalente di due dosi di acqua salata (o di brodo).Parallelamente, far saltare in padella alcuni cubetti di zucca (dello spessore di circa 1 cm) con un pizzico di sale e una noce di burro A cottura avvenuta, lasciar raffreddare sia la quinoa sia i cubetti di zucca.Sciacquare e dividere a metà l’ avocado per poi estrarre il nocciolo centrale utilizzando un cucchiaio. Passare al setaccio la polpa dell’avocado (o schiacciarla energicamente con una forchetta) e condire la purea ottenuta con sale, pepe, olio e limone.Inserire in uno stampo i chicchi di quinoa (per dar loro la giusta compostezza) a formare una base sopra cui disporre i cubetti di zucca saltati in padella. Impiattare il tortino così ricavato al fianco di alcune fette di salmone selvaggio Sockeye affumicato Foodlab. Aggiungere a contorno la salsa guacamole.