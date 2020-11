Pubblicato il 30 novembre 2020 | 11:02

San Pietro, finocchi, pompelmo

600 g di filetto pulito

50 g burro chiarificato

Timo

Aglio

Sale maldon

2 finocchi

100 g acqua

70 g aceto di vino bianco

50 g zucchero semolato

1 anice stellato

Timo

160g succo di pompelmo

1,6 g agar agar

1 pompelmo fresco

500 g acqua

La scorza e il succo di due pompelmi rosa

50g zucchero

6g lecitina di soia

: prendere il filetto e togliere la pelle e fare la porzione da 150 gr, incidere a croce su entrambi i lati, in una padella di rame far scaldare il burro con l'aglio e il timo e rosolare il filetto a fuoco vivo, salire prima di servire.: pulire i finocchi dalla parte esterna, tagliare a metà e poi fare delle fette regolari e mettere a bagno in acqua e ghiaccio.In un pentolino preparare l'agrodolce facendo sciogliere lo zucchero con l'acqua, togliere dal fuoco e aggiungere l'aceto, una volta freddo mettere i finocchi con l'agrodolce e l'anice stellato in un sacchetto sottovuoto e cuocere a vapore per 12 minuti a 92°C.: in stagione raccoglie i pistilli di finocchio selvatico e far essiccare a 40°C per 24 ore, poi con il mixer frullare e ottenere una polvere.: in un pentolino far bollire per 4 minuti il succo di pompelmo e l'agar, far freddare in una teglia e poi frullare con il mixer e ottenere un gel liscio e omogeneo, poi con l aiuto del sottovuoto togliere tutta l'aria al interno della salsa.Tagliare a vivo i pompelmi freschi e prima di servire condire con olio extravergine e sale maldon.: frullare tutto ed ossigenare