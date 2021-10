Ingredienti (per 4 persone)

4 filetti di San Pietro

g 300 anguria pulita a vivo

2 cetrioli

1 cipolla rossa

g 50 pane in cassetta

2 pomodori verdoni

dl 50 olio evo

g 100 uva bianca decorticata

1 bicchiere di passito di Pantelleria

g 100 sale

g 30 zucchero

g 10 pepe in grani

8 fiori di borragine

dl 20 aceto di vino

qb erbette fresche

San Pietro in gazpacho di anguria, fiori di borragine e chicchi d’uva marinati al passito di Pantelleria

Preparare i sali bilanciati con sale, zucchero e le bacche di pepe, coprire i filetti di San Pietro e metterli sotto vuoto in abbattitore a -20°C per 10 minuti, nel frattempo mettere dentro una terrina a macerare il gazpacho con l’anguria a vivo, cetriolo mondato e privato dei semi, cipolla rossa, sale, pepe, olio evo e il pane in cassetta bagnato con un con un po' di aceto di vino.Mettere a marinare in una terrina i chicchi di uva decorticati con il passito di pantelleria per 10 minuti. Assemblare il piatto con il gazpacho precedentemente passato in estrattore a freddo e colato con una staminia, adagipassato in estrattore a freddo e colato con una staminia, adagiandovi sopra i filetti di san andovi sopra i filetti di San Pietro con i fiori di borragine, i chicchi di uva tagliati a rondelle, erbette fresche e qualche goccia di olio evo.Buon appetito!

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.