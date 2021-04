Pubblicato il 28 aprile 2021 | 11:03

Sashimi di dentice speziato, maionese di mango, e papaya candita

I

Dentice (1 kg circa)

Cardamomo, aneto, pepe rosa, bacche di ginepro, (qualche chicco per tipologia)

60 g Olio di oliva extra vergine

Sale Maldon q.b.

70 g papaya candita

1 mango

50 g di latte

100 g Olio di semi di girasole

½ succo di 1 limone

Squamare il Dentice, pulire accuratamente, sfilettare assicurarsi che non presenti resti di pelle ne lische, tagliare i filetti e metterli in una pirofila e unire le spezie lasciare riposare per un paio di ore, ricordarsi di avere sottoposto il pesce in abbattitore in negativo per almeno 12/15 ore a -30°C.Comporre il Sashimi, decorare con le erbette, la papaya candita, maionese di mango e cialda di cernia disidratata. Un filo di olio crudo, consiglio di accompagnare con del pane Guttiau.