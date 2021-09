Ingredienti (per 4 persone): 400 g filetto di ricciola, 2 g di polvere di coriandolo, zenzero essiccato, buccia di agrumi essiccata, olio extravergine ligure, 200 g mix di cruditè (carote, sedano, insalatina rossa, soncino), 60 g olio di agrumi, sale e pepe q.b.

Scottata di ricciola con bouquet di verdure, citronette agli agrumi

Preparazione:

Cospargere la ricciola con la polvere di spezie e tenere al fresco per 30 minuti.

Nel frattempo preparare l’olio agli agrumi riunendo in una ciotolina 100 g di olio extravergine, 10 g di zenzero fresco, 1 foglia di alloro, 1 spicchio di aglio affettato, la scorza di un limone non trattato e di un arancia.

Mettere la ciotola in forno a 80°C per 1 ora, poi far raffreddare e filtrare.

Scaldare una padella in ferro leggermente unta di olio e far rosolare la ricciola salandola e pepandolo da tutte le parti. Tenere rosato l’interno.

Sul piatto sistemare il bouchet di cruditè, scaloppare il pesce e condire con l’ olio di agrumi.

