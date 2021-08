Ingredienti per 6 persone:

30 gamberoni media grandezza

30 fette di lardo affettato sottile

300 g asparagi

200 g cipolloto scalogno

120 g olio di oliva

Sale e pepe q.b.

Stigliola di Gamberone con lardo sardo su zoccolo di asparagi verdi e cipollotto scalogno

decorticare i gamberoni togliendo via il filo intestinale, disporre sul foglio di carta forno le 5 fettine di lardo lasciare solo 1 gamberone con la testa di ogni spiedo e uno con la coda arrotolare con il lardo su se stesso porre in frigo, non mettere sale in quanto il lardo già abbastanza saporito.Arrostire alla carbonella appena qualche minuto.A parte pulire gli asparagi uno per volta togliendo la parte finale con l’aiuto del pelapatate, tagliare a listarelle rosolare al fuoco vivo con cipollotto a julienne in olio di oliva aggiungere poco sale e pepe.Servire le stigliole ben calde, Il piatto e molto semplice fa rivivere vecchi ricordi nel mio caso a clienti lontani dalla Sicilia da tempo.In un certo senso richiama la sensazione di un piatto popolare Siciliano dello street-food composto con budella avvolti in cipolla fesca.

