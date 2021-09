Un piatto legato al Piemonte, per la tradizionale preparazione nata per allungare il tempo di conservazione degli alimenti, e all’Italia, per la presenza del pesce in tutti i mari della penisola, in modo rilevante nel mare Adriatico e nel Po. Sono queste le chiavi dello "Storione in carpione", antipasto che lo chef Federico Belluco ha inserito nella carta del ristorante ferrarese Makorè.

«Questo piatto è simbolo del mio percorso» ha dichiarato lo chef «perché in grado di riassumere il mio peregrinare, che mi ha visto partire dal Piemonte e raggiungere Ferrara - dopo esperienze nazionali e internazionali - per prendere in mano la guida del nuovo Makorè. Nella mia variante della ricetta, gli ingredienti originari diventano protagonisti in forme diverse - lo storione viene cotto sottovuoto, le cipolle sono ridotte a crema e l’alloro è la base di un’estrazione - in grado di accontentare anche i palati più esigenti».

Storione in carpione

Ingredienti per 4 persone

CREMA DI CIPOLLE

200 g cipolle

20 g burro

5 g aceto

q.b. sale

q.b. olio evo

Cuocere le cipolle in acqua salata. Scolarle a cottura ultimata e frullarle con olio e burro. Terminare aggiustando di sale e aceto.

STORIONE

200 g storione

60 g fumetto di pesce

1,2 g sale

Pulire e sfilettare lo storione. Porzionare e cuocere in buste sottovuoto con fumetto di pesce e sale, a 62°C per 10/12 minuti.

ESTRAZIONE DI ALLORO

12 g alloro

5 g acqua

0,2 g acido citrico

10 g olio evo

Passare in estrattore l'alloro a crudo alternando con acqua e acido citrico. Una volta ottenuto l’estratto, miscelarlo con olio evo.

TEMPURA VUOTA

20 g farina per tempura

30 g acqua frizzante

q.b. olio di semi di girasole per friggere

Preparare una classica tempura con acqua frizzante e farina. Cuocere in olio di semi di girasole lasciandola colare goccia a goccia da un dosatore.

FINITURA

6 g caviale

q.b. achillea

Impiattare la crema di cipolla, l'olio con estrazione di alloro, il trancio di storione con sopra adagiata la tempura vuota e il caviale. Terminare con achillea.

