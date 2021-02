Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 11:04

Tagliata di tonno fonduta di Gorgonzola Dop e germogli

150 g di Gorgonzola Dop

300 g di tonno abbattuto in un unico filetto

30 ml di latte

noce moscata

germogli freschi di basilico

maggiorana

sesamo bianco

pepe

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Per la salsa al Gorgonzola Dop, fatelo sciogliere con il latte in una casseruola a fuoco dolce. Mescolate velocemente con una frusta fino ad ottenere un composto denso. Unite una macinata di pepe, un pizzico di noce moscata e mescolate bene. Tenete da parte. Ungete con olio, sale e pepe il tonno e poi scottatelo in una padella antiaderente per un minuto per lato. Versate una cucchiaiata di salsa alla base del piatto, tagliate il filetto con lo spessore di mezzo centimetro e disponetelo sulla salsa. Guarnite con i germogli freschi di basilico, la maggiorana ed il sesamo bianco.