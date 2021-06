Pubblicato il 03 giugno 2021 | 11:02

Tartara di cernia bruna marinata, bottarga di muggine e salsa ai mirtilli rossi e melagrana

I

ricette dei grandi chef italiani . Segui il nostro canale Telegram con tutte le

Cernia kg 1 Capperi dissalati g 20Menta un paio di foglieAceto di limoni un cucchiaino da caffèOlio di oliva extra vergine g 60Sale q.b. Limoni di Muravera 2 pz media grandezzaBottarga di muggine g 60Pepe bianco q.b.Melagrana 1 pz media grandezzaMirtilli g 150Latte g 50Gelificante vegetale g 5Squamare la cernia, sfilettare, assicurarsi che sia priva di lische e pelle, tagliare a piccoli cubetti a coltello, porre in una ciotola unire succo di limoni, foglie di menta, olio di oliva aceto di limoni, capperi tritati in modo piccolissimi, sale e pepe lasciare riposare in frigo per circa 15 minuti, prima di impiattare aggiungere la bottarga di muggine tagliuzzata.nel bicchiere del frullatore a immersione mettere i mirtilli lavati e asciugati, il latte e il gelificante vegetale, frullare facendo in modo da fare incorporare aria.sul fondo del piatto iniziare con mettere anello coppa pasta, quindi la salsa di mirtilli, a seguire la tartara di cernia seguire la rimozione dell’anello coppa pasta questo passaggio vi permette il movimento morbido ai lati della tartara, finire di guarnire con melagrana, germogli e limone disidratato.Ricordarsi di passare in abbattitore di temperatura in negativo la cernia almeno per 12/15 ore a -30°C