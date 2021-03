Pubblicato il 22 marzo 2021 | 11:00

Tartare di spigola, ostrica e crema al limone

: 1 spigola freschissima (da circa 800 g), 12 ostriche media grandezza, una zucchina tagliata a cubetti piccoli, limone , sale, olio Evo, panna fresca.Filettare la spigola, privarla della pelle e di tutte le lische. Salarla bene su entrambi i lati, tenere in frigo per 20 minuti. Risciacquare con acqua fredda, asciugare bene e abbattere in freezer almeno 12 ore (abbattimento preventivo, per evitare il rischio Anisakis).Aprire le ostriche, tagliarle a dadolini, mettere in ciotola e tenere in frigo.Decongelare i filetti di spigola, tagliarli a dadolini, aggiungerli al trito di ostrica con qualche goccia di limone e un filo di olio. Mischiare bene e lasciar marinare qualche minuto. Aggiungere i dadolini di zucchina.Condire la panna con succo di limone e pepe.Con l’aiuto di uno stampino rotondo posizionare la tartare sul piatto, completare con la crema al limone e decorare a piacere. (In foto filo di erba cipollina e perle di salmone).