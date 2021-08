Ingredienti:

Per il gel:

300 g di basilico

200 g di pomodori datterini

olio evo q.b.

Sale di Maldon q.b.

Per la sfera di pomodoro:

3 pomodori ramati

1 gamba di sedano

1 peperone rosso

1 cetriolo

3 algin

6,5 g di Calcic

1 l di acqua naturale

Per la tartare:

500 g di tonno fresco

olio evo q.b.

Sale di Maldon q.b.

pepe q.b.

8 falde di pomodori confit

Per la finitura:

2 falde di pomodoro confit

40 g di polvere di olive nere

100 g di olio evo

germogli q.b.

Tartare di tonno rosso, pomodoro e pomidori

Preparazione:

In un mixer frullare molto bene i datterini aggiungendo a filo l'olio d'oliva e un pizzico di sale. Sfogliare il basilico e sbianchirlo, poi frullarlo con un filo d'olio. Pulire e tagliare grossolanamente i pomodori, il sedano, il peperone e il cetriolo. Frullarli e passarli nell'etamina in modo da ottenere un liquido trasparente. Prenderne 500 g, frullarli con l’algin e far riposare. Nel frattempo, sciogliere il calcic in acqua. Con un cucchiaio dosatore prendere il pomodoro liquido e versarlo nel composto di acqua e calcio creando così una sfera. Ridurre a tartare il tonno e condirlo con olio, sale, pepe e le 8 falde di pomodoro confit precedentemente tritate.

Impiattamento:

Mettere la tartare di tonno al centro del piatto aiutandosi con un anello e mettere il gel di basilico e pomodoro a piacimento sul piatto. Appoggiare al centro del tonno la sfera di pomodoro e ai lati le falde di pomodoro confit arrotolate. Decorare con la polvere di olive e germogli a piacere.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.