Pubblicato il 25 novembre 2020 | 11:03

Triglia maggiore di scoglio a “pisci d’uovo” con lisca come un biscotto

4 triglie

4 lische di triglia

12 capperi dissalati per guarnire

1 arancia non trattata da infornare

40 gr pomodori maturi

20 gr pangrattato

20 gr mollica alla palermitana

Cipollotto

Basilico

Origano

Peperoncino

Olii essenziali di agrumi

Semi di coriandolo

Anice stellato

Agar agar

4 teste di triglia

Cipollotto

Pomodori freschi

Prezzemolo

Sfilettare la triglia e cucinarla in forno con olio extra verdine d’oliva Tonda Iblea per un minuto.Preparare un’insalata con pomodori spellati, cipolla, origano, sale, olio evo.Lasciare marinare 1 ora e aggiungervi del pangrattato, formare delle polpette e friggerle in padella con poco olio.Pulire le lische di triglia e friggerle. Tenerle da parte.Preparare un sugo stretto con le teste di triglia ed estrarne il succo con un colino a maglia stretta o con una pressa.Preparare una gelatina di media consistenza con estratti di limone, arancia, bergamotto, chinotto e profumarla con semi di coriandolo e anice stellato.Dissalare i capperi ed essiccarli per 10 ore in un essiccatoio.Legare il sugo di triglia dandogli una consistenza viscosa ed infine grattugiarvi sopra un’arancia infornata 6 ore ed esiccata 72 ore, deve risultare intera ma senza liquidi.Posizionare la polpettina al centro del piatto, mettervi sopra la triglia, poi la gelatina e la lisca di triglia. Decorare con i capperi croccanti: Bianco di Sei, 2017, Palmento Costanzo