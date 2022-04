Dopo quello per la Regina Vittoria, ecco il "Risotto della Principessa". Il nuovo piatto di Enrico Derflingher

Nuova ricetta di riso “regale” dell’ex cuoco di Buckingham Palace. Famoso nel mondo per il suo “risotto della Regina Vittoria”, Enrico Derglingher, presidente italiano ed internazionale di Eurotoques (l’associazione dei cuochi di lata cucina europei) ha presentato in anteprima a Lariofiere di Erba (Co), in collaborazione con Agrinatura (Coldiretti) il ““Risotto della Principessa o Principini”. A degustare ed elogiare per primo il piatto del noto cuoco, il sottosegretario alle politiche agricole, GianMarco Centinaio che con l’occasione ha ringraziato Eurotoques per il lavoro svolto a sostegno della filiera agroalimentare italiana. E del resto il nuovo risotto è un omaggio ad alcuni ingredienti tipici e di alta qualità della nostra agricoltura, secondo lo stile di tutti gli associati di Eurotoques, nonchè un piatto tipicamente primaverile.

Il Risotto della Principessa o Principini di Enrico Derflingher

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Partiamo dagli ingredienti per 4 persone:

300 gr. di riso Carnaroli Campo dell’Oste

50 gr di carotine

50 gr. di zucchine

50 gr di piselli

50 gr di favette

50 gr. Di asparagi

20 gr. di sedano

100 gr. di caprino della Valsassina a cubetti

50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

40 gr di burro

10 gr maggiorana

30 gr Olio Extra vergine di oliva

1 litro di brodo vegetale fatto con gli scarti (pelle e bucce) delle verdure cha abbiamo utilizzato

sale q.b.

vino bianco (Verdicchio dei castelli di Jesi DOC terre di San Paolo 2013 Piersanti)

Enrico Derflingher e GianMarco Centinaio

Con prodotti facilmente recuperabili procede come segue.

1) Lavate le verdure e mondatele, tagliate a dadini carotine, zucchine e sedano e cuoceteli, in una casseruola con poco burro, assieme a piselli e favette.

2) Unite il riso, sfumate con vino bianco, salate e, sempre mescolando, aggiungete il brodo un po' per volta fino a quando il riso sarà cotto al dente.

3) A questo punto togliete dal fuoco e aggiungete il caprino della Valsassina, la maggiorana, il parmigiano reggiano e il burro infine l’olio extravergine d’oliva e mantecate.

In fiera è piaciuto a tutti. Provare per credere.