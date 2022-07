Dominio di Norbert Niederkofler (cuoco membro di Euo-Toques, l'associazione che raggruppa i cuochi europei) e del suo staff, il Ristorante St. Hubertus, situato all'interno dell'Hotel Rosa Alpina a San Cassiano in Badia, in provincia di Bolzano, ha ottenuto tre stelle Michelin celebra la filosofia “Cook The Mountain”. L'obiettivo di questa filosofià è utilizzare esclusivamente prodotti provenienti dall’arco alpino e stagionali che rispecchiano la bellezza ed il carattere nitido delle montagne.

Questi sono i Gnocchi di Rapa Rossa, di Norbert Niederkofler.

Gnocchi di Rapa Rossa, foto di Alex Moling

Ingredienti per 4 persone

Gnocchi di Rapa Rossa



- 500 gr patate bollite

- 300g farina di frumento

- 60 ml riduzione di rape rosse

- nr. 1 tuorlo

- sale

Riduzione di Rapa Rossa

- 2 kg rape rosse

Ripieno

- 500 ml panna

- 150 gr pasta di rafano

- 6 gr agar agar

Crema di Daikon

- 1kg daikon

- 1lt panna fresca

- 1lt latte fresco

- sale

Succo di Rapa Aromatizzato

- 100 ml riduzione di rape rosse

- 20 gr aceto di vino rosso

- nr. 2 rametti di timo

- nr. 1 spicchio d’aglio

- 10 gr acqua xantanata

Pasta Xantana

- 3 gr polvere di xantana

- 80 ml acqua

Terra di Birra

- 200 gr pane "puccia" secco

- 50 ml birra

- 15 gr carbone vegetale

Preparazione Gnocchi di Rape Rosse

Lavare e cuocere le patate a 100°C in forno a vapore per 50 minuti, pelarle e passarle con

uno schiacciapatate. Raffreddarle ed unire il resto degli ingredienti. Lavorare l’impasto fino a

che risulterà omogeneo. Coprire e lasciar riposare un’ora in frigorifero.

Trascorso il tempo necessario, stendere l’impasto a matterello con uno spessore di circa 4

mm, ricavare dei dischetti del diametro di 6 cm ed inserire una mezza sfera di ripieno,

chiudendo la pasta su se stessa, dando una forma quanto più simile ad una piccola rapa.

Cuocere in acqua bollente per 4 minuti circa, scolare e glassare in una padella con la

riduzione di rapa rossa.

Riduzione di Rape Rosse



Lavare e pelare le rape rosse, in seguito tagliarle a pezzetti e centrifugarle. Versare il liquido

in una pentola e lasciar ridurre a fuoco lento all’incirca dei 2/3.

Ripieno

Mettere in infusione la pasta di rafano nella panna e lasciar sobbollire per 30 minuti, filtrare,

aggiungere l’agar agar ed il sale, portare a bollore e togliere dal fuoco. Quando il composto

sarà freddo e ancora cremoso, metterlo in un sacchetto da pasticceria e riempire delle mezze

sfere in silicone, eliminare il composto in eccesso e congelare.

Crema di Raikon

Lavare e pelare la radice di daikon, tagliarla sottilmente e rosolarla con del burro in una

casseruola, coprire con la panna ed il latte e cuocere fino a che il daikon risulterà morbido.

A questo punto scolare e frullare in un thermomix fino a che la crema risulterà liscia, infine

aggiustare di sapore.

Succo di Rapa Aromatizzato



Mettere tutti gli ingredienti in un pentolino (esclusa l’ acqua xantanata), portare a bollore e

togliere dal fuoco, lasciar insaporire 30 minuti circa. Filtrare e legare con la pasta xantana.

Pasta Xantana

Unire e frullare gli ingredienti fino a che si formerà un gel trasparente.

Terra di Birra

Frullare tutti gli ingredienti per 5 minuti. Stendere sul silpat in silicone e lasciar asciugare in

forno a 55° C per 12 ore. Frullare e bagnare con la birra al momento dell’utilizzo.

Comporre il piatto iniziando con due schizzi di succo di rapa aromatizzato, mettere la terra di

birra ed adagiare 5 pezzi di gnocco su di essa. Ultimare con la crema di daikon