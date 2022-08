Perle di riso ai fichi, ostriche colatura di ricci di mare

Dal Cucina Grecale, ristorante del Resort Valle dell'Elerica Thalasso & Spa in provincia di Otranto in Sardenga arriva la ricetta di Luigi Alioto, membro di Euro-Toques, l'associazione dei cuochi europei.

Perle di Riso ai fichi, ostriche e colatura di ricci di male

Ingredienti per 6 risotti

Riso carnaroli I Ferrari di Cabras gr.500

Cipollotto scalogno gr,40

Fichi neri pz.5 media grandezza

Rucola 30gr.

Ostriche 12 pz.

Ricci di mare 20pz.

Vermentino di Gallura ½ bicchiere

Burro gr.30

Sale q.b.

Olio di oliva extravergine gr.40

Brodo di pesce lt.1,200 circa

Procedimento

in casseruola rosolare il cipollotto tritato con olio di oliva , aggiungere il riso lasciandolo tostare per qualche minuto , sfumare con vino bianco lasciando evaporare l’acidità. Incorporare il brodo di pesce pian piano e mescolare con una certa assiduità, a metà cottura del riso aggiungere la rucola frullata e la metà delle Ostriche a piccoli pezzetti, subito dopo incorporare i fichi privandoli della loro buccia, lasciando da parte i spicchi che serviranno per la guarnizione, così come le Ostriche.

A fine cottura mantecare con burro Gustare di sale, e grattugiare una scorza di limone.

Impiattamento

Guarnire con Ostrica, fichi e colatura di ricci di mare .

