Ingredienti



Per il manzo valsesiano:

Cappello del prete di manzo valsesiano 1,5/2kg

Acqua 10 l

Alloro 10 foglie

Sedano 500g

Carote 500g

Cipolla 300g

Scalogno 50g

Pepe in grani 15g

Bacche di ginepro 15g

Cipolle rosse 6pz

Salsa pomodoro 300g

Demi glacé 500g

Agnolotti di manzo valsesiano, panna, maggiorana e datterini

Preparare un brodo aromatico con l’acqua e tutti gli ingredienti, privare la carne del grasso in eccesso e una volta portato a bollore il brodo immergervi il pezzo di carne e coprire con un foglio di carta forno a contatto, lasciare sobbollire per 4/5 ore.Tagliare le cipolle rosse a julienne e farle brasare con 5 foglie d’alloro, sfilacciare il manzo e ripassarlo in padella con le cipolle, il pomodoro, la demi-glacé e lasciar cuocere il tutto fino ad ottenere una sorta di stufato, lasciar freddare.Una volta freddato passarlo in planetaria con la frusta e riempire la sac-a-poche.Panna fresca d’alpeggio 500gMaggiorana 25gLasciare in infusione la maggiorana per un’ora circa, poi portare a bollore e lasciar ridurre di 1/3 infine filtrare. Pomodori datterini 20pzAglio 2 spicchiTimo 4 ramettiZucchero a veloSale finoOlio evoIncidere i pomodorini con un coltellino a sega, sbollentarli per 15/20 secondi e raffreddarli subito in acqua e ghiaccio, privarli della buccia e disporli in placca condirli con poco olio, sale, zucchero a velo, aglio a lamelle e rametti di timo.Passarli in forno a una temperatura di 65/70 C° per 3 ore fino a quando non saranno “appassiti”.Datterini 500gScalogni 4pzSaleOlio olivaRipetere la stessa operazione per privare i datterini della pelle, rosolare lo scalogno in olio d’oliva e aggiungere i datterini, lasciarli stracuocere aiutandosi con del brodo vegetale se serve, poi frullare il tutto montando con olio d’oliva a crudo e filtrare.Farina 00 500gTuorli pasta gialla 380gImpastare il tutto in planetaria, riposare 24 ore.Una volta pronti tutti gli ingredienti stendere la pasta all’uovo, farcirla con 15/20g di ripieno per ogni raviolo, arrotolare la pasta su se stessa e tagliare con l’aiuto di una rotella zigrinata in ottone per dare la classica forma dell’agnolotto.Cuocere in abbondante acqua bollente salata, saltare in padella con burro e guarnire il piatto con le due salse, gli agnolotti, datterini canditi e foglioline di maggiorana.

