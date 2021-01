Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 11:05

Bottone caprese di mare

200 g di gamberi rossi

6 bocconcini di Mozzarella di bufala Dop

1 lt di latte o panna fresca

Sale e pepe q.b.

360 g di tuorlo

1 uovo

150 g di semola

350 farina 00

1,5 kg pomodorini ciliegini

1 cipolla

Basilico

Olio extravergine d’oliva q.b.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Prendere una parte dei pomodorini e cuocerli in forno per 2 ore a 110°C, dopodiché frullarli e setacciarli.Impastare i tuorli con il sale e le farine, far riposare l’impasto e una volta pronto, tirarlo in una sfoglia sottile.Con l’altra parte dei pomodorini, frullarli con sale, pepe, olio evo e cipolla, setacciare e calarli negli stampini a semisfera, abbattere, una volta pronti sformarli e disporli sulla sfoglia, richiudere la sfoglia bagnandola e formare dei bottoni.Prendere i bocconcini, metterli in un termomix a velocità media a una temperatura di 70°C, versando a poco alla volta il latte o la panna fresca, ottenendo una crema, salare e pepare.Prendere i gamberi rossi, togliere il carapace, l’intestino e fare una tartare condendo con sale, pepe e olio.Cuocere la pasta e disporla in un piatto e alternare la crema di pomodoro alla crema di mozzarella, ultimare con la tartare di gambero rosso