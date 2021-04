Pubblicato il 30 aprile 2021 | 11:01

Bulgur allo zenzero con cipolla, gamberetti e briciole croccanti

320 g di bulgur

2 cipolle rosse fresche

250 g di gamberetti sgusciati (anche surgelati)

4-5 fette di pane (anche raffermo)

2 Dadi allo Zenzero Bio Bauer

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

er divertirsi in cucina Elvira consiglia una ricetta originale e semplice, il Bulgur allo zenzero con cipolla, gamberetti, briciole croccanti e Dado allo Zenzero Bio Bauer.Dosi: per 4 personeDifficoltà: facilePreparazione: 20 minutiCottura: 20 minutiPreparazione del Bulgur allo zenzero con cipolla, gamberetti, briciole croccanti e Dado allo Zenzero Bio Bauer:In un padellino antiaderente versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva, lasciatelo scaldare poi aggiungete il pane sbriciolato e lasciatelo cuocere circa 5 minuti a fiamma moderata, il tempo necessario per far diventare le briciole croccanti. Tenete da parte.Versate in un pentolino 1 litro di acqua, mettete all’interno 2 Dadi allo Zenzero Bio Bauer, lasciateli sciogliere e fate bollire.Nel frattempo, in una padella capiente antiaderente versate un filo d’olio extravergine d’oliva, unite le cipolle tagliate a fettine sottili ed i gamberetti sgusciati.Lasciate soffriggere per un paio di minuti poi unite il bulgur, lasciatelo tostare e aggiungete il brodo fino a completa cottura.Suddividete il bulgur nei piatti, aggiungete in superficie le briciole croccanti e servite.