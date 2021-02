Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 11:03

Cacio e 7 pepi alla brace

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Nasce dalla volontà di fare una pasta tradizionale famosa italiana ma cotta alla brace. Ho fatto una ricerca dei pepi più adatti e ne ho individuati 7: pepe di timut, pepe longo, pepe selvatico del Madagascar, pepe della giungla (verde naturale), pepe bianco, il pepe di Sichuan e pepe nero di Sarawak.100g a persona spaghetti Benedetto Cavalieri70g Pecorino di fossa 60g Parmigiano Reggiano Dop 30 mesiCuocere gli spaghetti in acqua bollente per circa 8 minuti.Lasciarli in un acqua a 60° per 5 minuti e poi in acqua fredda per fermare la cottura.Ripassarli alla brace per 6 minuti con la tecnica del cappello per intensificarecalore e profumi.Fare la crema di formaggi aggiungendo il pecorino di fossa e parmigiano aggiungendoun pò di acqua di cottura della pasta a piacere.Mantecare il tutto: pasta, crema e miscela di pepi a piacimento.Infine servire con pecorino di fossa grattugiato fresco e pepe.