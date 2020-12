“Cacio” e pepe

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 11:44

500 g di spaghetti integrali [Consigliati Mulino Marino]320 g di acqua200 g di mandorle con la “buccia” rivitalizzate16 g di tamari16 g di lievito alimentarepepe rosa, quanto bastapepe Tellicherry, quanto bastapepe Sarawak, quanto bastaFrullare le mandorle con acqua, tamari e lievito alimentare. Cuocere in padella per 5 minuti mentre lessano gli spaghetti.Scolare gli spaghetti molto al dente e “risottarli” mantecando con acqua di cottura e abbondante pepe. Impiattare con l’aiuto di un mestolo e un forchettone, irrorare di mandorle tostate e frullate con tamari.è la ricetta di, vincitore a novembre per l’Italia della Vegetarian Challenge , sfida che ogni mese vede chef da tutto il mondo competere con piatti che promuovono la cucina saluta. Italia a Tavola l’ha intervistato per l’occasione.Tantissimo, negli ultimi decenni abbiamo assistito a una escalation di intolleranze e allergie, ma soprattutto a una sempre più forte presa di coscienza. Ognuno, in base alle proprie idee, si sta avvicinando a un’alimentazione naturale. Noi cuochi dobbiamo essere pronti a questa evoluzione inevitabile. Tenerci aggiornati e sperimentare sempre cose nuove.Una cucina vegetariana, se naturale e consapevole, si cura molto del territorio e di tutto l’ecosistema. Prediligendo prodotti bio, di stagione e km0 magari acquistati direttamente da piccoli produttori locali nel pieno rispetto di Madre Terra.Cercavo un primo cremoso, sostanzioso e “caldo” e, inoltre, l’obiettivo era anche di avvicinare delle amiche a questo mondo. Una crema di mandorle rivitalizzate mi sembrava un ottimo accompagnamento per i nostri spaghetti. Una punta di umami con tamari e lievito alimentare, abbondante pepe [direttamente dall’albero di un grande amico] ed il piatto è nato. Il nome è solo evocativo, io cerco nuove strade.