Pubblicato il 29 aprile 2021 | 10:54

Candele spezzate con trippa di baccalà e carciofi arrostiti

I

4 carciofi di media grandezza

10 g di strutto

10 g di aglio novello

10 g di prezzemolo

15 g di olio extravergine di oliva

sale grosso q.b.

180 g di trippette di baccalà (pulite)

10 g di aglio novello

10 g di prezzemolo

20 g di uva passa (reidratata)

20 g di pinoli

20 g di pecorino

10 g di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

320 g di candele spezzate

80 g di olio extravergine di oliva

aglio novello

peperoncino

erbette aromatiche miste (timo, rosmarino, basilico, mentuccia e finocchietto).

Tritare grossolanamente l’aglio ed il prezzemolo, aggiungere lo strutto ed il sale grosso. Farcire il cuore dei carciofi con il trito ottenuto e cuocere sulla brace a carbonelle per circa 20 minuti. Una volta cotti privare i carciofi delle foglie esterne e tagliare a jiulienne.Farcire le trippette di baccalà con il prezzemolo, i pinoli, l’aglio tagliato a fettine, l’uva passa, il pecorino, sale, pepe, chiudere a modi involtino e legare con dello spago da cucina. Cuocere in un coccio a fuoco lento per circa 40 minuti.Soffriggere in una padella aglio, olio e peperoncino, avendo cura di eliminarli quando imbionditi. Aggiungere i carciofi, le erbette, un mestolo di brodo e le trippette tagliate a julienne. Cuocere le candele in abbondante acqua salata, scolare e saltare nella salsa.: porre al centro di un piatto le candele e decorare con qualche fogliolina di basilico.Terminare il tutto con un filo d’olio.