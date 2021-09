Ingredienti per 4 cannelloni (2 porzioni)



per i cannelloni:

-330 g Farina per pasta

-170 g Farina di semola

-350 g Tuorlo d’uovo

-carbone q.b

per il ripieno:

-500 g Ricotta di bufala

-500 g Spinaci freschi

-Olio extravergine d’oliva

per la salsa:

-2 scalogni

-200 ml Nolly prat

-200 ml Champagne

-500 ml panna

-500 g Funghi champignon

-500 ml.Fumetto di pesce

Tartufo nero

Cannelloni al carbone vegetale, ripieno di magro e salsa allo champagne

-per la pasta: mescolare il tuorlo con il carbone fino a raggiungimento di un colore nero intensoaggiungere le farine e impastare fino ad avere un panetto sodo.

-per la salsa: tagliare finemente a julienne gli scalogni e gli champignon, farli appassire a fuoco basso nell’olio di semi; in contemporanea far ridurre di 2/3 il vino e il nollyprat insieme.

Aggiungere la riduzione degli alcol e il fumetto allo scalogno e funghi , far andare il tutto, riducendolo ulteriormente di metà.

Aggiungere la panna e ridurre a consistenza.

Frullare e passare il tutto fino ad ottenere una salsa corposa ed omogenea.

-per il ripieno del cannellone:

sbollentare gli spinaci per 3 minuti in acqua bollente, raffreddare subito in acqua gelata.Strizzarli per eliminare tutti i liquidi, tagliarli finemente e aggiungere alla ricotta fresca, ammalgamare con olio EVO, sale, pepe e mettere tutto in una sac-a-poche.

Tirare la pasta e formare un foglio, dalla quale ritaglieremo dei rettangoli 7cm. X 8.5cm. riporre il ripieno alla base del rettangolo formando un cilindro lungo tutto il ritaglio di pasta, ripiegare su se stesso tenendo il tutto piu stretto possibile.

Spolverare con grana e cuocere in forno a 180gradi per 10 minuti, servire su base di salsa champagne e scagliare il tartufo nero sopra il cannellone.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.