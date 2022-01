Amo definirmi una stella legata profondamente al mio territorio che, però non lo considera una cerchio nel quale stare, ma, al contrario, un trampolino dal quale trarre la forza e lo slancio per saltare verso “nuove e fantastiche avventure gastronomiche” ed in questo salto molto spesso porto con la mia stella le ricette della tradizione come quella della genovese ed allora il gioco è fatto e “vinco facile”!

Cappellacci in farcia di genovese con la sua salsa, gel di birra, peperone crusco e polvere di arancia

g 75 di semola di grano durog 175 farina 00g 180 tuorli d’uovoInserire gli ingredienti nella planetaria e creare l’impasto; farlo riposare in frigorifero per almeno un’ora.Tritare la provola e riscaldarla insieme alla panna in un pentolino a fuoco dolce, frullare e setacciare la salsa e tenera in caldo.300 g di birra doppio malto ambrata4 g di xsantanaFrullare la birra con un dito di acqua fredda e l' xantana per poi riempire un biberon da cucina.3 peperoni cruschi tagliati a pezzetti grossolaniLa buccia di 2 arance biologichePassare nel forno ventilato a 180°C, fare raffreddate e polverizzare con l’aiuto di un mixer.kg 1 muscolo della gamba di annecchia o scottona con i suoi nervettidl 1 di olio extravergine di olivag 50 di sugnag 75 lardo1 carota1/4 di gambo di sedanokg 1.500 cipolla ramata di Montoro1 mazzetto di odori avvolto nello spago per alimenti2 cucchiaini di concentrato di pomodorodl 2 di vino bianco seccosale fino q.b.g 50 di Pecorino Romano Dop grattugiatog 50 di Parmigiano Reggiano Dop grattugiatoCucinare la genovese a fuoco lento per diverse ore fin quando non si sarà creato un composto denso ed omogeneo di carne e genovese con il quale realizzare la farcia dei cappellacci.In un piatto piano bianco lucido adagiare sul fondo due cucchiai di salsa di provola, disporre i cappellacci, aggiungere dei puntini gel di birra, la polvere di arance e terminare con il peperone crusco.

