Pubblicato il 25 aprile 2021 | 11:00

Cappelli del prete ripieni con stinco di vitello in salsa tonnata

1 stinco di vitello

3 dl di brodo di carne non salato

1 dl vino bianco secco

1 cipolla

1 carota

1 sedano

1 aglio

sale, pepe, rosmarino, salvia, timo

250 g mascarpone

1 tuorlo d’uovo

50 g Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

poca panna

150 g tuorli d’uovo

150 g farina 00

100 g farina grano duro

200 g patate bollite

100 g tonno in scatola sott’olio di ottima qualitá

3 cl olio di arancio

3 acciughe

2 pomodori secchi sott’olio

10 capperi in salamoia

2 dl di brodo di pesce

basilico, sale, pepe

100 g burro

3 cl olio extra vergine di oliva

qualche cappero sale, pepe

Lo stinco viene salato, pepato e insaporito con tutti gli aromi. Dopo di che lo facciamo rosolare in una padella per 10 minuti circa in entrambi i lati. Nel frattempo puliamo e laviamo le verdure, tagliandole a cubetti. Quando pronte, aggiungiamo queste allo stinco, facciamo cuocere ancora 10 minuti. Bagniamo con del vino bianco e lasciamo evaporare e aggiungiamo il brodo di carne. Inforniamo a 180 gradi in forno ventilato preriscaldato e lasciamo cuocere per 1 ora e mezza circa. Quando sará pronto, lo disossiamo, lo tagliamo a pezzettoni e lo lasciamo raffreddare.Mettiamo la carne in un cutter e amalgamiamo insieme anche il mascarpone, le uova, la panna, il grana grattugiato, gli aromi e assaggiamo, aggiustando di gusto se serve.Nel frattempo stendiamo la pasta fresca con uno spessore molto sottile la tagliamo a quadrati di 8-8 cm e mettiamo nel centro il composto di vitello (come si vede nelle foto) infine la chiudiamo nei quattro lati. Mettiamo in frigo e prepariamo la salsa al tonno.In un mixer a bicchiere mettiamo tutti gli ingredienti sopra elencati e omogeneizziamo aggiustando di sale e pepe. Dovremmo ottenere una crema abbastanza cremosa ma non troppo densa.Facciamo bollire l’acqua, mettiamo il sale e immergiamo i cappelli per un minuto a fuoco medio. Tiriamo fuori la pasta e mettiamola in una padella con burro, olio EVO, capperi.Teniamo ancora sul fuoco lento per qualche minuto e serviamo con la salsa al tonno.