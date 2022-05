La carbonara è una delle ricette più famose al mondo. Questo primo di origine laziale per la sua bontà si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. Non c’è trattoria, soprattutto nei quartieri più storici di Roma, che non la proponga ai turisti e non. Il suo aspetto è irresistibile e il suo sapore pieno, avvolgente, soddisfacente! Ma come si fa a fare la ricetta della carbonara perfetta? Spesso si rischia di avere un tuorlo liquido, o ancora peggio forse, troppo cotto rendendo questo piatto meraviglioso un qualcosa di poco appetibile. Si fa in maniera rapidissima, basta avere tutto a portata di mano e il gioco è fatto. C’è chi ci mette la pancetta, il bacon, chi usa addirittura la panna, chi mette la cipolla, ma la carbonara originale, com’è? Qui vi diciamo tutti i nostri trucci e segreti per farla in maniera perfetta, cremosa e squisita proprio come dovrebbe essere.

La carbonara

Ridurre a bastoncini il guanciale. Raccogliere i tuorli in una ciotola. Peparli, unire un mix di pecorino e grana grattugiati, un pizzico di sale e amalgamare con la frusta. Stemperare il composto con g 40-50 di acqua fredda. Mettere a cuocere gli spaghetti. Poi rosolare a fuoco basso il guanciale in padella con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, facendo in modo che sia pronta insieme alla pasta (per la pancetta calcolare 7-8 minuti). Scolare al dente gli spaghetti senza sgocciolarli troppo e rimetterli nella casseruola calda. Condirli con il guanciale appena rosolato e il suo grasso. Mescolare bene. Subito dopo versare il composto di tuorli sulla pasta, mescolare velocemente e servire all'istante. Completate con pecorino grattugiato e una macinata di pepe.

400 g mezze maniche250 g guanciale200 g Pecorino Romano Dop 4 Tuorli d’uovo a pasta gialla1 Uova a pasta giallaSale q.b.Pepe nero q.b.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.