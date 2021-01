Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 11:10

Casoncelli, sedano rapa, dragoncello, blu di Campertogno e insalataro

500g farina 00 non troppo forte

350g tuorlo d’uovo

500g di sedano rapa pulito

500g di patate pulite

1 mazzetto piccolo di dragoncello

100g di Parmigiano Reggiano Dop

4 uova

100g di blu di Campertogno (formaggio erborinato della Valsesia)

30g di panna fresca

Miscelare gli ingredienti in planetaria, poi inserire la pasta in un sacchetto sottovuoto e lasciare riposare fino al giorno seguente.Tagliare il sedano rapa in piccoli pezzi, condirlo leggermente con olio evo e sale, chiuderlo in fogli dall’alluminio e arrostirlo in forno a 200°C per 30’ circa.Tagliare le patate anch’esse in piccoli pezzi e andare a cuocerle a vapore sempre per 30’.Una volta che tutti gli ingredienti sono cotti, passarli al tritacarne, incorporare il parmigiano, le uova, il dragoncello precedentemente tritato e aggiustare di sale e pepe.Una volta ultimato il ripieno metterlo in una sac à poche e metterlo da parte. Sfogliare la pasta all’uovo formando dei cerchi di pasta del diametro di 7cm. Farcirli con il ripieno precedentemente preparato e chiudeteli a mezzaluna facendo si che le due parti vadano a congiungersi in maniera quasi perfetta.Appoggiate il casoncello dalla parte “dritta” e col dito indice fate una leggera pressione al centro in modo da far sollevare i lati. Tagliate a cubetti il formaggio, incorporatevi la panna e amalgamare il tutto a bagnomaria.Comporre il piatto mettendo la fonduta al Blu come base, adagiate i ravioli precedentemente bolliti in acqua e passati nel burro, un cucchiaio di estratto di pomodoro insalataro e a guarnire con crumble di olive e qualche foglia di dragoncello.