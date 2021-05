Pubblicato il 11 maggio 2021 | 11:00

Couscous vegetariano con caviale di melanzane alla siciliana

180 g cous cous precotto80 g brodo vegetale80 g taccole80 g asparagi selvatici60 g zucchine60 g carote 40 g mandorle pelate affettate60 g olio di oliva extra verginequalche foglia di basilico e di mentaorigano q.b.un pizzico di peperoncino1 cucchiaino da caffè di olio di aglio2 melanzane nere lunghesale q.b.mettere il cous cous in una ciotola, aggiungere un filo di olio di oliva extra vergine, qualche foglia di basilico tagliuzzato, un pizzico di peperoncino, olio di aglio e sale q.b. Coprirlo con del brodo vegetale leggermente caldo. A seconda del tipo di grano che si utilizza, mescolare e coprire con la pellicola da cucina e lasciare riposare circa 15 minuti. Dopo avere lavato le melanzane cuocerle in forno a 160-170°C per circa 30 minuti. Lasciarle raffreddare e poi togliere la polpa e ridurla a piccoli pezzetti. Condire le melanzane con olio di oliva extra vergine, origano, sale menta tritata e basilico per ottenere il caviale di melanzane. A parte sbollentare taccole, carote, asparagi e zucchine in acqua bollente per qualche minuto. Una volta pronte, tagliarle in piccoli pezzi. Unire le verdure al cous cous e aggiustare di sale.con l’aiuto di coppa pasta formare un cerchio lasciando il centro vuoto in cui mettere il caviale di melanzane. Decorare e con fiori eduli e le mandorle.