Pubblicato il 25 maggio 2021 | 11:01

Fregola risottata allo zafferano con polvere di finocchietto e ragù di polpo

U

na ricetta firmata dallo stellato Claudio Sadler per il Ristorante Gusto by Sadler, dove lo chef lavora affiancato da Giorgio Pignagnoli. Il locale si trova all’interno del 5 stelle Baglioni Resort Sardinia, situato nell’area marina protetta di Tavolara, in provincia di Sassari. Il ristorante è aperto anche al pubblico non ospite del resort.700 g di fregola sarda3000 g fumetto leggero50 g di burro 100 g olio evo1 scalogno50 g Grana Padano Dop 50 g polvere di semi di finocchioq.b. salsa soiaq.b. peperoncino frescoq.b. zafferano1500 g polpo 1 scalogno30 g zenzero fresco1 peperoncino fresco2 spicchi di aglio1000 g salsa pomodori freschi 2 mazzetti di basilico1 mazzetto di prezzemolo 300 g vino bianco300 g fumetto di pesce leggero20 g nero di seppia4 g lecitina di soiaLavare bene il polpo toglierli la bocca e gli occhi e metterlo in una casseruola con abbondante acqua bollente profumata con carota sedano cipolla alloro e prezzemolo. Cuocere per 45 minuti a kg e lasciare raffreddare nella sua acqua, in alternativa cuocere senza liquidi, al naturale in sacchetto sottovuoto a 85°C per 45’ in forno a vapore.Una volta raffreddato tagliare il polpo a cubetti regolari di 0,2cm.Preparare una brunoise regolare di sedano carota cipolla scalogno zenzero e peperoncino, aggiungere l’aglio in camicia e far soffriggere dolcemente.Aggiungere quindi il polpo tagliato a cubetti, ravvivare la fiamma e una volta che tutta l’acqua si sarà asciugata e il polpo inizierà a caramellare le sue proteine al fondo della casseruola, sfumare con il vino bianco, alzare la fiamma e far asciugare quasi completamente.Aggiungere quindi la polpa di pomodoro e portare a cottura dolcemente.Regolare di sale pepe, e in ultimo aggiungere il basilico e il prezzemolo fresco finemente tritati.Preparare un soffritto con poco scalogno tritato, olio evo e acqua.Una volta cotto lo scalogno aggiungere la fregola e bagnare con il brodo vegetale, insaporire con lo zafferano e la polvere di semi di finocchio.Portare a termine la cottura della fregola e mantecare con olio evo, burro, un po’ di grana padano, salsa di soia e peperoncino.Versare in un contenitore del fumetto freddo, il nero di seppia e la lecitina di soia, frullare con il minipimer in modo da incorporare aria e montare la spuma.Mantecare la fregola all’onda e disporla nel piatto, in modo che sia ben piatta, con un coppapasta adagiare al centro del piatto il ragù di polpo, decorare con un mazzetto di erbe miste e concludere il piatto con un cucchiaio di aria al nero di seppia.