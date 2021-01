Pubblicato il 31 gennaio 2021 | 11:01

Fusilloni "Pietro Massi" alla barbabietola, seirass al timo, limone candito e crumble al caffè

280 g fusilloni

100 g barbabietola cotta

100 g seirass

Poca panna

Zeste di limone

Sale

Zucchero

100 g farina 00

60 g olio evo

100 farina mandorle

4 cucchiaini caffè in polvere

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Preparare l impasto del crumble al caffè, unendo farina, olio, farina di mandorle e caffè, quindi sbriciolare su una teglia e cuocere in forno a 175°C per 17 minuti.Lavorare il seirass con poca panna, sale e timo tritato.Effettuare la canditura delle zeste di limone tagliate a julienne, cuocendole in 3 acque diverse: la prima solo acqua, la seconda con acqua e metà peso di zucchero e la terza con acqua e zucchero in parti uguali.Frullare la barbabietola con poca acqua e sale in modo da ottenere una salsa morbida, liscia e omogenea.Cuocere i fusilloni per 9 minuti, quindi terminare la cottura in padella con la salsa di barbabietola. Impiattare.