Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 11:04

Gnocchi al caffè con gamberetti e verdure croccanti

1 kg di patate a pasta bianca (quelle con la buccia rossa per intenderci)

100 g di farina 00

60 g di fecola di patate

1 tuorlo d’uovo

un cucchiaio di Caffè Oro Dersut macinato

un pizzico di noce moscata

300 g di gamberetti sgusciati

2 piccole zucchine

100 g di pomodorini

6 punte di asparagi verdi

cipolla rossa q.b.

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe nero q.b.

timo, basilico, prezzemolo e maggiorana freschi a piacere

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Le Prugne della California

Inizia dalla preparazione degli gnocchi. Fai così: pela le patate, tagliale in pezzi grossolani e cuocile a vapore. Pressale in uno schiacciapatate, aggiungi la farina, la fecola, il tuorlo, il caffè macinato e la noce moscata. Mescola il tutto sino a ottenere un impasto sodo e compatto. In una spianatoia infarinata, forma dei salsicciotti di impasto e tagliali in piccoli cilindri. Metti a bollire abbondante acqua bollente salata.Nel mentre, dedicati al sugo. Taglia la cipolla finemente e falla soffriggere con un fondo d’olio. Aggiungi gli asparagi verdi tagliati in rondelle, i pomodorini in quarti e le zucchine a cubetti. Salta a fuoco vivo per un paio di minuti aggiustando di sale e aggiungendo le spezie a piacere. In ultimo aggiungi alle verdure anche i gamberetti battuti al coltello; cuocili giusto un minuto, sarà sufficiente. Spegni il fuoco, i gamberetti dovranno essere appena scottati e le verdure dovranno cuocere restando croccanti e saporite. Cuoci gli gnocchi, scolali direttamente nel sugo non appena affiorano dall’acqua. Mescola gli gnocchi al sugo delicatamente, facendo amalgamare sapori e aromi. Servi gli gnocchi al caffè con gamberi e verdure, vedrai che figurone! Buon appetito!